Краснодарстат зафиксировал рост розничных цен на все виды мяса в регионе с января по октябрь, при этом сильнее всего подорожала мороженая неразделанная рыба — на 26,9%, до 464,35 руб.
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