Индонезия: По меньшей мере пять человек погибли и еще 41 пропал без вести после того, как на пароме возле острова Мадура в провинции Восточная Ява вспыхнул пожар во время путешествия из Сурабаи в провинции Восточная Ява в Макассар в провинции Южный Сулавеси в утренние часы по местному времени.