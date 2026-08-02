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Контрафронт

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Индонезия: По меньшей мере пять человек погибли и еще 41 пропал без вести после того, как на пароме...

Индонезия: По меньшей мере пять человек погибли и еще 41 пропал без вести после того, как на пароме возле острова Мадура в провинции Восточная Ява вспыхнул пожар во время путешествия из Сурабаи в провинции Восточная Ява в Макассар в провинции Южный Сулавеси в утренние часы по местному времени.

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