На нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар в резервуаре

В Тамбовской области на территории Платоновской нефтебазы произошел пожар в резервуаре. По предварительным данным, причиной возгорания стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил губернатор Максим Егоров.
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