Azur Lane уже 7 годиков, а потому ждем возвращение Амаги в виде авианосца Компани...

Azur Lane уже 7 годиков, а потому ждем возвращение Амаги в виде авианосцаКомпания Yostar провела презентацию в честь седьмой годовщины японской версии Azur Lane, а потому нам представили новые японские корабли в честь празднования этого события.
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