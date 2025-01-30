Bloomberg: Керимов владел долей в компании SpaceX

После попадания сенатора под санкции траст заблокировали. Сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов владел долей в американской компании SpaceX через трастовый фонд Heritage Trust в штате Делавэр, США.
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