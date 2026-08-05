ОСАГО по новым правилам: выплаты станут больше, но страховка начнёт дорожать. Что изменится для российских автомобилистов с 1 августа Елена ГалицкаяС 1 августа в России начинается масштабное обновление системы расчёта выплат по ОСАГО.
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