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FTimes

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ОСАГО по новым правилам: выплаты станут больше, но страховка начнёт дорожать. Что изменится для российских автомобилистов с 1 августа

ОСАГО по новым правилам: выплаты станут больше, но страховка начнёт дорожать. Что изменится для российских автомобилистов с 1 августа

ОСАГО по новым правилам: выплаты станут больше, но страховка начнёт дорожать. Что изменится для российских автомобилистов с 1 августа Елена ГалицкаяС 1 августа в России начинается масштабное обновление системы расчёта выплат по ОСАГО.

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