В окружном этапе премии «Гордость нации — 2026» участвовали 227 заявок из десяти сибирских регионов, а церемония награждения лауреатов прошла в Новосибирске в концертном зале имени А.
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