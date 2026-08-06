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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билл Симмонс об обмене Брауна: «Бостон» посчитал, что Джордж лучше подходит Тейтуму на этом этапе карьеры»

Билл Симмонс снова прокомментировал решение « Бостона » обменять Джейлена Брауна в «Филадельфию» и рассказал, какие факторы могли повлиять на выбор руководства клуба.

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