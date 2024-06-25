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Как выглядел человек живший 300 тысяч лет назад: ученые показали его лицо

Как выглядел человек живший 300 тысяч лет назад: ученые показали его лицо

Антропологам впервые удалось детально реконструировать старейший известный череп Homo Sapiens. Это помогло в точности воссоздать внешность человека, жившего еще 300 тысяч лет назад на территории современного Марокко.

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