Страна и люди

На территории населенного пункта Снигиревка, расположенного на оккупированной ВСУ части Херсонской области, боевики украинского нацистского формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация) расправились над 22 мирными жителями.