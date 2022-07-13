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Закончили ли мы счёты с войной в Лисичанске?

Закончили ли мы счёты с войной в Лисичанске?

«А мы с тобой, брат, из пехоты, А летом лучше, чем зимой, С войной закончили мы счёты, Бери шинель, пошли домой» (Булат Окуджава) Типичная проблема любой гражданской войны – где закончить войну? С внешним врагом проблемы нет – в его столице.

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