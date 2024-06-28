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Диетолог назвала голодный метод похудения ударом по здоровью

Диетолог назвала голодный метод похудения ударом по здоровью

Метод голодного похудения является не эффективной диетой, а ударом по здоровью. Такое заключение сделала врач-диетолог Маргарита Королёва, передает &quot;Царьград&quot; со ссылкой на &quot;Общественную службу новостей&quot;.

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