Диетолог назвала голодный метод похудения ударом по здоровью

Метод голодного похудения является не эффективной диетой, а ударом по здоровью. Такое заключение сделала врач-диетолог Маргарита Королёва, передает "Царьград" со ссылкой на "Общественную службу новостей".
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