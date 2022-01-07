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Евролига объявила о переносе матча «Милан» – «Зенит». Отложены все игры 19-го раунда

Евролига официально объявила о переносе матча 19-го раунда регулярного чемпионата «Милан» – «Зенит». Встреча была запланирована на 7 января, но санкт-петербургский клуб сделал запрос на перенос в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

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