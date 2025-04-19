Полянский: европейцы в ООН не стали комментировать нарушения Киевом моратория

В ходе закрытых консультаций в Совете безопасности ООН представители стран Европы не стали высказываться о нарушениях украинской стороной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории России.
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