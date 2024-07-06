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Еврокомиссия начала изучать возможные последствия китайской экспансии про...

Еврокомиссия начала изучать возможные последствия китайской экспансии про...

Еврокомиссия начала изучать возможные последствия китайской экспансии производства зрелых чиповЕдва определившись с методами противодействия одной из китайских угроз в лице дешёвых электромобилей, Еврокомиссия переключилась на другую в лице потенциального излишка недорогих полупроводниковых компонентов китайского производства.

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