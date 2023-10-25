Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Манипуляция незамысловатая, но она единственное, что может оправдать уничтожение цахал-махалом мирного населения в Газе и отменить генсека ООН Гутерриша, попытавшегося просто сказать вслух то, что все и так знают, но боятся шлепка по заднице из Вашингтона.

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