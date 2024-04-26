Шойгу: западные советники участвуют в подготовке диверсий Киева на территории РФ

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что иностранные советники активно участвуют в подготовке диверсионных операций, которые Украина проводит на территории России.
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