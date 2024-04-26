Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бердников
    В каком месте,следуя заголовку, следует считать виновного в терактах Шойгу? Господа,вы ничего не путаете?Иран назвал Шойгу...
  • Сергей Храмов
    Румыния и натовцы делают много для того что бы Румыния вошла в состав России. РВСН.Гросу: Население ...
  • Сергей Храмов
    Это несколько тех французов, кого смогли собрать из кусков для опознания. Остальные пропали безвести... РВСН.Экс-разведчик Чин...

Шойгу: западные советники участвуют в подготовке диверсий Киева на территории РФ

Шойгу: западные советники участвуют в подготовке диверсий Киева на территории РФ

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что иностранные советники активно участвуют в подготовке диверсионных операций, которые Украина проводит на территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх