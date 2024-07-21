Бородин требует запретить Глюк’oZу после скандала в Красноярске

Виталий Бородин, руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией, выразил возмущение в связи с последним скандалом, связанным с концертом певицы Глюк’oZы (Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске.
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