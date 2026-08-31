Россия и Запад: возможно ли настоящее равноправие

Возможны ли сегодня отношения России и Запада на принципах реального равноправия? Какие международные форматы дают Москве больше возможностей влиять на глобальные решения? И что должно стать основой будущего взаимодействия — баланс интересов, экономическая взаимозависимость или новые правила международной системы? На эти вопросы «Актуальным комментариям» ответил главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Гришанов Антон.
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