Советник главы ДНР сообщил, что расчеты FPV-дронов ВС РФ подбили танк Abrams

Global Look Press/Roman Naumov/Business Online В районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в ДНР расчеты FPV-дронов ВС РФ подбили танк Abrams американского производства, который использовали боевики ВСУ.
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