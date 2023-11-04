В Тамбовском округе в ДТП пострадали два водителя

Сегодня, 4 ноября, на территории Тамбовского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге Тамбов-Шацк, в районе поворота на село Черняное, столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Форд».
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