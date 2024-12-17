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Слабые мужчины по знаку Зодиака

Слабые мужчины по знаку Зодиака

По мнению астрологов, мужчины определённых знаков Зодиака склонны быть слабыми. Женщине при выборе мужчины в качестве партнера важно учитывать его знак, потому что именно со слабыми мужчинами очень сложно строить крепкие отношения.

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