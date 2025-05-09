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Феномен якутских снайперов: как охотники из тайги стали грозой фашистов

Феномен якутских снайперов: как охотники из тайги стали грозой фашистов

Якутяне проявили себя на фронтах Великой Отечественной как одни из самых эффективных бойцов. Воевавшие за тысячи километров от родной земли, они использовали навыки, полученные в суровой тайге: могли часами лежать в засаде при экстремально низких температурах, безошибочно бить по движущимся целям и идеально маскироваться в любой местности.

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