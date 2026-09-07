Исчерпание мужского ресурса: анализ кадровой политики ВСУ

Призыв Резникова обсудить возможность мобилизации женщин звучит как рассуждение о будущем украинской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Угрожавший убиват...
- IV Безлюдный Киев: С...
- Отношения Трампа ...
Быть уродом это неправильно((( но ведь ради этого они "скакали"?((