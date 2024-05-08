Генсек ООН назвал планы вторжения Израиля в Рафах «гуманитарным кошмаром»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал планы вторжения Израиля в город Рафах, который расположен в южной части сектора Газа, «стратегической ошибкой, политическим бедствием и гуманитарным кошмаром».
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