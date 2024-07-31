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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о словах Губерниева: «Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?»

Ранее об этом заявил комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев: «Потому что мы спорт не смотрим.

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