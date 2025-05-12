Индия только приостановила войну и следит за неспокойным соседом — Моди

Индия готова к военному ответу и только приостановила операции против террористических и военных угроз исходящих из Пакистана, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди 12 мая, сообщает газета The Economic Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии