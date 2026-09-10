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Царьград

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"Единая Россия" построит 3 тысячи поликлиник и ФАПов в 2023 году

"Единая Россия" построит 3 тысячи поликлиник и ФАПов в 2023 году

Партия "Единая Россия" планирует построить более 3 тысяч поликлиник и ФАПов по народной программе. В Госдуме отмечают, что также увеличится число женских консультаций и обновится оборудование в перинатальных центрах и детских поликлиниках.

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