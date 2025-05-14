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Хейсканен сыграл за «Даллас» впервые с января. Защитник провел на льду 14:52 в 4-м матче серии с «Виннипегом», сделал ассист и стал 3-й звездой

Хейсканен сыграл за «Даллас» впервые с января. Защитник провел на льду 14:52 в 4-м матче серии с «Виннипегом», сделал ассист и стал 3-й звездой

Финский защитник принял участие в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (3:1, 3-1).

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