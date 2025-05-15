Немцы передали ракет на три раза завалить Крымский мост – офицер ВСУ. Удар по Крымскому мосту – это сложная и очень дорогая операция, которая уместна только тогда, когда это часть наступательных действий.
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