Премьер Украины неожиданно отменил визит в Швейцарию

Премьер Украины Денис Шмыгаль неожиданно отменил визит в Берн (Швейцария). RSI со ссылкой на МИД Швейцарии уточняет, что сегодняшний рабочий визит Шмыгаля отменён «из-за форс-мажорных обстоятельств».
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