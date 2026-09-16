Нерпа Крошик поразил петербуржцев скоростью своего заплыва по Ладоге

Нерпа Крошик проплыл 90 км за сутки и оказался у Нижнесвирского заповедника. Специалисты считают, что он решил проверить свои способности после долгого проживания среди людей.
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