Путин: нужно беречь память о мужественной борьбе предков с нацизмом и расизмом

Президент России Владимир Путин в своем обращении на VI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подчеркнул важность сохранения памяти о мужестве и солидарности участников Великой Отечественной войны.
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