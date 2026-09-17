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ЛДПР разработала законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска

ЛДПР разработала законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается не учитывать выходные при расчете продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

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