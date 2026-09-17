ЛДПР разработала законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается не учитывать выходные при расчете продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Греф назвал день ...
- СТ ВСУ атаковали авт...
- Греф назвал день ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым