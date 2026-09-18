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NBA star Jalen Brunson to guest star on 'Law & Order: SVU'

New York Knicks guard Jalen Brunson will guest star in an episode of "Law & Order: SVU" Season 28, starring Mariska Hargitay, in November.

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