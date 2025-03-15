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Обстрел Горловки: мирная жительница ранена в поселке Победа

Обстрел Горловки: мирная жительница ранена в поселке Победа

В результате обстрела поселка Победа в Горловке украинскими силами ранен мирный житель, сообщил мэр Иван Приходько.

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