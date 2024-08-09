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Самый эффективный способ повысить несущую способность балки. Деревянная балка по методу В.С.Деревягина

Самый эффективный способ повысить несущую способность балки. Деревянная балка по методу В.С.Деревягина

Добрый день, уважаемые гости и постоянные мои читатели! Сильные прогибы и провисы деревянных перекрытий — это головная боль жильцов этих домов, ведь такие потолки очень сильно давят на психику и кажется вот-вот потолок обрушится на голову.

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