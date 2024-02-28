Ленинская больница задолжала более миллиона рублей за питание пациентов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о контрактной системе закупок для государственных нужд в деятельности ГБУ РК «Ленинская центральная районная больница».
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