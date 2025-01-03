Угорь подскажет. Дерматолог Егорова рассказала о нюансах «карты прыщей»

По лицу врач может заподозрить разные проблемы с организмом. Так, например, есть даже термин «карта прыщей», когда специалист может заподозрить ту или иную проблему со внутренними органами, опираясь лишь на местоположение высыпаний.
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