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ФБР: Алек Болдуин нажал на курок во время инцидента на съемках фильма "Ржавчина"

ФБР: Алек Болдуин нажал на курок во время инцидента на съемках фильма "Ржавчина"

Согласно отчету ФБР, выстрел Алека Болдуина на съемках вестерна "Ржавчина", в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, произошел не случайно, сообщает ABC News.

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