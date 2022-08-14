ФБР: Алек Болдуин нажал на курок во время инцидента на съемках фильма "Ржавчина"

Согласно отчету ФБР, выстрел Алека Болдуина на съемках вестерна "Ржавчина", в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, произошел не случайно, сообщает ABC News.
Популярные статьи
- Мария Машкова об отце: "Мне ужасно больно, что он одержим идеей империи и возвращения в СССР"
- The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
- Ника Белоцерковская обратилась к Кристине Потупчик: "Задача вам поставлена нехитрая — репутацию уничтожить"
Свежие комментарии