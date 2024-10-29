«Буду мыть туалеты»: дочь Машкова поделилась переживаниями за свое будущее в США

Наталья Гончарова

актрисулька то низкопробная!! Как и дети Михалкова, Бондарчука и прочих деятелей кино. Здесь то они на славе родителей почивают на лаврах, а там вкалывать надо самим!! и там своих достаточно талантливых и не очень.... всех крыс бумеранг настигнет!!