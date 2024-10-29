Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Буду мыть туалеты»: дочь Машкова поделилась переживаниями за свое будущее в США

«Буду мыть туалеты»: дочь Машкова поделилась переживаниями за свое будущее в США

Дочь актера Владимира Машкова Мария, переехавшая в 2022 году в Америку, поделилась своими переживаниями о дальнейшей жизни за границей, где ей приходится начинать карьеру с нуля.

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Комментарии
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Людмила Падурина
Какая уж знаменитость, всего лишь дочь Машкова....
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10 час.
Светлана Петрова
Добро пожаловать в капиталистическое рабство, где единицы пробиваются и зарабатывают миллионы, другим приходится работать на капиталистов и оплачивать миллионы счетов
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8 час.
Наталья Гончарова
актрисулька то низкопробная!! Как и дети Михалкова, Бондарчука и прочих деятелей кино. Здесь то они на славе родителей почивают на лаврах, а там вкалывать надо самим!! и там своих достаточно талантливых и не очень....  всех крыс бумеранг настигнет!!
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4 час.

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