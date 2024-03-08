Прослушка через умные колонки – конспирология или реальность? Точку в вопросе ставит специалист

Можно ли делиться секретами рядом с умными колонками? Лучше не стоит.Специалист по защите информации, глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал расхожее мнение о том, что некоторых разговоров лучше избегать в непосредственной близости от высокотехнологичных устройств.
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