"Вторая жизнь". Правда ли, что Крытый рынок сохранят в Барнауле после продажи здания?

Предприниматели с Крытого рынка в Барнауле 13 января встретились с руководителем МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай Евгением Хижняком С 15 января МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай начнет заключать договоры с действующими арендаторами барнаульского Крытого рынка в Барнауле, которые хотят сохранить за собой торговые места.