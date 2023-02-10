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Мини-футбол. Чемпионат России. 13-й тур. «Новая генерация» сыграет с «Газпром-Югрой», «Ухта» против КПРФ, другие матчи

С 10 по 12 февраля пройдут матчи 13-го тура чемпионата России по мини-футболу.  Чемпионат России по мини-футболу Парибет Суперлига 13-й тур Первые матчи  10 февраля Новая генерация – Газпром-Югра – 19.

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