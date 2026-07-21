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Хуситы объявили блокаду. Миру угрожает крупнейший энергокризис в истории

Хуситы объявили блокаду. Миру угрожает крупнейший энергокризис в истории

Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады против Саудовской Аравии. Руководство хуситского движения "Ансар Аллах" назвало этот шаг зеркальным ответом на блокаду Йемена со стороны саудовской армии.

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