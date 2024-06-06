СМИ сообщили о задержании нескольких влиятельных омичей, среди них экс-министр Куприянов и депутат-предприниматель Павлов.
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СМИ сообщили о задержании нескольких влиятельных омичей, среди них экс-министр Куприянов и депутат-предприниматель Павлов.