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Свыше 230 тысяч человек приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве

Свыше 230 тысяч человек приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве

Более 230 тыс. человек посетили мечети и молитвенные помещения в Москве в Ураза-байрам, сообщил заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов.

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Комментарии
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ЛХ
Людмила Харькова
Достала уже эта толпа черномазиков, мешающая жить и работать нормальным россиянам. Почему то русские да и все остальные наши концессии себе подобного не позволяли раньше и все было в пределах дозволеденного, а сейчас вся эта нечисть расползлась по всей России и творят непотребство на показ, типа мы здесь &quot;хозяева&quot; и вы нам не указ. Давно пора все их мечети за пределы населенных пунктов вынести и пусть там себе хоть до смерти лоб разбивают.
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