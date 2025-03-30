Свыше 230 тысяч человек приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве

ЛХ

Людмила Харькова

Достала уже эта толпа черномазиков, мешающая жить и работать нормальным россиянам. Почему то русские да и все остальные наши концессии себе подобного не позволяли раньше и все было в пределах дозволеденного, а сейчас вся эта нечисть расползлась по всей России и творят непотребство на показ, типа мы здесь "хозяева" и вы нам не указ. Давно пора все их мечети за пределы населенных пунктов вынести и пусть там себе хоть до смерти лоб разбивают.