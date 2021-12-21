Закон и Порядок

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Reuters: США могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию из-за ситуации с Украиной

Reuters: США могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию из-за ситуации с Украиной

В вашингтонской администрации обсуждают дополнительные санкционные меры в отношении МосквыСаша ПЯТНИЦКАЯ Власти США рассматривают дополнительные меры против России Фото: REUTERS В качестве дополнительных «мер воздействия» на Москву в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины американские власти могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из числа высокопоставленных чиновников администрации США.

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