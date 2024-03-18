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Военное обозрение

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Планы Пентагона по развитию войсковой ПВО-ПРО

Планы Пентагона по развитию войсковой ПВО-ПРО

Сухопутные войска США планируют крупную перестройку организационно-штатной структуры. В таких планах особое место занимает совершенствование войсковой ПВО, которая должна реагировать на все актуальные и перспективные угрозы.

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