Планы Пентагона по развитию войсковой ПВО-ПРО

Сухопутные войска США планируют крупную перестройку организационно-штатной структуры. В таких планах особое место занимает совершенствование войсковой ПВО, которая должна реагировать на все актуальные и перспективные угрозы.
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