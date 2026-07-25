В Белгородской области в результате атаки БПЛА есть пострадавшие, — врио губернатора Александр Шуваев.
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В Белгородской области в результате атаки БПЛА есть пострадавшие, — врио губернатора Александр Шуваев.
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